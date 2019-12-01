Confirma Fiscal búsqueda de Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE) inició un operativo de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, quien se desempeñó como presidente municipal de Zinapécuaro en los periodos 2018-2021 y 2021-2024, así lo confirmó su titular, Carlos Torres Piña; las acciones comenzaron tras recibirse una denuncia formal por parte de un familiar del exalcalde.

El Fiscal de Michoacán declaró en conferencia de prensa que la denuncia fue presentada la tarde del domingo, luego de que se perdiera contacto con Correa Gómez en la madrugada del mismo día, cerca de las dos de la mañana. Correa Gómez, afiliado al partido Morena, habría salido con destino a Ciudad Hidalgo con fines sociales, pero se dejo de tener comunicación con él cerca de la hora mencionada.

Tras la denuncia, la Fiscalía emitió una ficha de alerta para activar de inmediato las labores de localización, personal especializado comenzó la búsqueda en los puntos donde se tuvo registro de sus últimas actividades, con el propósito de recabar información que ayude a determinar su paradero.

Torres Piña, señaló que en las labores participan elementos de la FGE, la Guardia Civil y la Comisión Estatal de Búsqueda. Además, se realizaron entrevistas en el sitio donde fue visto por última vez; sin embargo, dicho lugar no cuenta con cámaras de vigilancia, lo que ha dificultado la obtención de más indicios, aunque, dijo, se les proporcionó un video de manera personal, mismo que se integró a la carpeta de investigación.