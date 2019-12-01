Rompe Perú relaciones diplomáticas con México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 18:58:49
Lima, Perú, a 3 de noviembre de 2025.- Debido a que la expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista peruanaBetssy Chávez, se encuentra de asilo político al interior de la residencia de la Embajada de México en Lima, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con México.

De acuerdo a la información, la exfuncionaria es señalada de los delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, además de que enfrenta una investigación por su presunta participación con el fallido golpe de Estado que encabezó el expresidente Pedro Castillo en el 2022.

 “Frente a este acto enemistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior presidente han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido, a la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, expresó Hugo de Zela.

Asimismo, aseguró que hasta antes de dichos hechos, se mantenía una buena relación con México.

 

 

