Hombre fallece tras ser linchado en Cuautlancingo, Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 23:24:16

Cuautlancingo, Puebla, a 22 de agosto de 2025.- Un hombre perdió la vida, después de los golpes que recibió al ser linchado por un grupo de 20 vecinos de la colonia El Nopalito, mientras que su acompañante, quedó herido, debido a que fueron descubiertos cuando intentaban asaltar una tortillería.

La víctima, fue amarrada a un poste y agredida físicamente, hasta que falleció. El otro presunto delincuente, quedó tirado inconsciente sobre el pavimento, debido a los golpes que recibió también, además de que los vecinos incendiaron una moto en la que llegaron ambos hombres.

De acuerdo a testimonios de los pobladores, los hombres llegaron entre la tarde-noche de este viernes a bordo de la motocicleta, y aparentemente armados intentaron robar la tortillería Nealtican, por lo que se comunicaron a través de un grupo de WhatsApp, y fue que reunieron los 20 vecinos para atrapar a los presuntos asaltantes.

Al lugar llegaron policías municipales de Cuautlancingo, pero al confirmar los hechos, pidieron apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Asimismo, también acudió personal de la Secretaría de Gobernación, a tratar de hablar con los vecinos, pero durante el diálogo, los habitantes expresaron su enojo ante la inseguridad que aqueja a la colonia.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, será la encargada de realizar las primeras diligencias, además de integrar la carpeta de investigación correspondiente.