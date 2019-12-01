Hombre es atacado con arma blanca durante un supuesto asalto en un camión del transporte público en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 22 de enero de 2026.- Un hombre se encuentra en estado grave, luego de haber sido herido con un arma blanca durante un presunto asalto, ocurrido mientras viajaba en un camión urbano, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el reporte, la víctima pidió auxilio cuando personal de distintas corporaciones atendía un accidente vial en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y la calle Miguel Barragán, en la colonia Obrerista. El hombre llegó por sus propios medios al sitio, caminando con dificultad y quejándose de un fuerte dolor en el abdomen, lo que alertó de inmediato a los rescatistas.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario, donde fue ingresado en condiciones delicadas. Mientras era atendido, el afectado relató que minutos antes había sido atacado a bordo de una unidad de transporte público.

Según su testimonio, un sujeto se le acercó de manera sorpresiva, lo amenazó con un cuchillo y le exigió sus pertenencias. Al intentar resistirse, el agresor lo lesionó con el arma punzocortante y después huyó.

Las autoridades continúan con las investigaciones, ya que el lesionado, originario del estado de Puebla, no pudo proporcionar detalles sobre la ruta del camión ni el punto exacto donde ocurrió la agresión.