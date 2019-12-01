GC logra retirar a normalistas que bloqueaban carretera a la altura de la localidad de Tiripetío en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 21:24:24

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), liberaron la carretera Morelia-Pátzcuaro, en la tenencia de Tiripetío, lugar que estaba bloqueado por normalistas quienes atravesaron un tráiler en la zona.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 24 de la referida carretera estudiantes habían atravesado un tráiler y estaba bloqueando la carretera.

De inmediato se implementó una acción operativa me sobre la cual los uniformados retiraron el tráiler del sitio.

Así mismo se logró replegar a los normalistas los cuales se refugiaron en el interior de la Normal.