Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en una habitación de un hotel en Anáhuac, Nuevo León; investigan posible feminicidio

Anáhuac, Nuevo León, a 22 de enero de 2026.- Autoridades de Nuevo León mantienen abierta una investigación por lo que sería el segundo feminicidio registrado en la entidad durante 2026, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un hotel del municipio de Anáhuac.

El reporte se realizó alrededor de las 13:16 horas de este jueves, cuando empleados del Hotel Anáhuac alertaron a las autoridades sobre una mujer inconsciente al interior de una habitación. Al lugar acudieron elementos de seguridad estatal y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se informó que la mujer tenía lesiones visibles ocasionadas por un objeto punzocortante, por lo que el área fue acordonada para preservar la escena y dar inicio a las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue localizado dentro de una de las habitaciones del establecimiento y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni posibles testigos relacionados con los hechos. De forma extraoficial, trascendió que la víctima podría ser Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años de edad, información que deberá ser confirmada por la Fiscalía conforme avance la investigación.

Los primeros resultados médicos indican que la causa de muerte fue consecuencia de lesiones intratorácicas derivadas de una herida punzocortante, lo que apunta a un hecho de violencia. Peritos especializados realizaron el levantamiento de evidencias y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la autopsia de ley para precisar el tiempo y las circunstancias del fallecimiento.