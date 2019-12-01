En Pátzcuaro, Michoacán: Asegura la GC una camioneta y sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 21:47:36
Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa, elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aseguraron una camioneta en donde encontraron una bolsa con una sustancia con las características de la metanfetamina. 

Sobre el particular se informó que los oficiales en coordinación con autoridades federales, realizaban un recorrido por la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro e ingresaron a la rúa que va a Pichátaro. 

A la altura de la comunidad de San Juan Tumbio, localizaron una camioneta, marca GMC, de color blanco, tipo Sierra, modelo 2025, abandonada a un costado, por lo que al revisarla se percataron que en su interior había una bolsa de plástico que contenía la referida sustancia. 

Por tal motivo la droga y la camioneta fueron puestos a disolución del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Noventa Grados
