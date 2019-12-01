En marzo, arrancan jornadas de empleo temporal en el Lago de Pátzcuaro, anuncia Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el día 1° de marzo arrancarán las jornadas de empleos temporales para la recuperación del Lago de Pátzcuaro; estos estarán a cargo de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), la Comisión Estatal de Pesca (Compesca) y la Comisión Forestal del Estado (COFOM).

En el marco de la primera mesa de trabajo del año del Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro, el mandatario estatal señaló que año están autorizados y presupuestados mil empleos temporales, mismos que estarán bajo la coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), y que tendrán una inversión de 40 millones de pesos.

Recalcó que todas las comunidades de la región seguirán siendo tomadas en cuenta para la recuperación de este cuerpo de agua, pues durante el 2026 se sumarán más proyectos.

Ramírez Bedolla reconoció que el recurso económico si es una limitante, por lo que se requieren proyectos prácticos y responsables para sacar adelante al Lago de Pátzcuaro; “quien venga a ayudar, que traiga recursos, no discursos”, mencionó, pues afirmó que durante más de 40 años se hicieron estudios que no sirvieron para nada, pues no se aplicaron acciones de rescate.