"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 13:50:55

Ciudad de México, 22 de enero del 2026.- El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el operativo federal desplegado en la región de Tierra Caliente, Michoacán, concluyó con la detención de César Arellano “N”, alias “El Bótox”, identificado como presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

La captura del objetivo prioritario reavivó un mensaje difundido meses atrás por el propio “El Bótox”, en el que lanzó un reto directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pidiéndoles que dejaran de buscarlo.

“Dejen de andarme buscando a mí y centren sus labores de inteligencia en averiguar cómo está la industria del limón”, dijo el presunto líder criminal en un video grabado en una zona boscosa, donde aparece sosteniendo un rollo de papel higiénico.

En ese mensaje, "El Bótox" afirmó que las autoridades federales estaban mal informadas y las acusó de emprender acciones que, según él, empobrecen al pueblo, al tiempo que concentraban los operativos únicamente en su persona.

“¿Están para servir al pueblo o para empobrecerlo? (…) Chequen con sus labores de inteligencia cómo está la industria para el pago del limón”, cuestionó el presunto criminal, señalado por las autoridades como autor intelectual y material del asesinato de Bernardo Bravo, líder del sector limonero en Apatzingán.

En el mismo video, el líder de Los Blancos de Troya aseguró que el precio del limón en Michoacán no beneficia a los productores, pues —según afirmó— favorece a empresarios mientras afecta a los trabajadores del campo, quienes, dijo, carecen de apoyo gubernamental.

Las autoridades federales han señalado que, lejos de dichas afirmaciones, El Bótox encabezaba esquemas de extorsión sistemática contra productores agrícolas, particularmente del sector limonero, y lo ubican como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente.