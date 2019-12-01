Hombre en condición grave, al ser atropellado en la autopista 57 Querétaro-San Luis Potosí 

Hombre en condición grave, al ser atropellado en la autopista 57 Querétaro-San Luis Potosí 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 10:45:03
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Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre 2026.- Con heridas graves, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue trasladado al hospital, luego de ser atropellado en la autopista federal 57 Querétaro- San Luis Potosí.

Fue a la altura del motel
Toledo, sobre el kilómetro 22+500, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde la personas, fue atropellada por un vehículo, el cual, se retiró del lugar.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, realizaron maniobras de RCP, ya que la persona, quien vivía en aparente situación de calle, había entrado en paro cardiorrespiratorio.

Tras varios minutos y estabilizar a la persona, lo trasladaron a un hospital, en donde continuaría la atención médica.

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