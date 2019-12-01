Joven es ultimado a balazos tras discusión en La Ruana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 21:59:50

Buenavista, Mich., a 6 de noviembre de 2026.– Una reunión entre varios hombres terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes, luego de que un joven de 23 años fuera atacado a balazos presuntamente por uno de sus conocidos, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, municipio de Buenavista.

La víctima fue identificada como Erick Eduardo, quien se encontraba en compañía de otras personas dentro de una vecindad ubicada sobre la calle Francisco Múgica, en la colonia Centro, cuando se desató una discusión que escaló hasta convertirse en una agresión armada.

De acuerdo con la información preliminar, en medio del altercado uno de los participantes sacó una pistola y disparó contra el joven, quien recibió tres impactos de bala. Tras el ataque, el presunto responsable escapó del lugar.

Ante la gravedad de las lesiones, familiares de Erick Eduardo se movilizaron para trasladarlo a recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el joven perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles.

El fallecimiento fue reportado a las autoridades, por lo que se dio intervención a la Fiscalía General del estado de Michoacán para llevar a cabo las actuaciones legales correspondientes.

Agentes investigadores trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido, así como en la identificación y localización del homicida, quien permanece prófugo.

Hasta el momento, se desconocen las causas específicas que originaron la discusión que derivó en el crimen, por lo que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias del homicidio.