Pareja sufre descarga eléctrica al colocar las luces para Navidad, en Acequia Blanca 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 10:34:56

Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre 2026.- Servicios de emergencia se movilizaron a la colonia Acequia Blanca, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde se reportó, que una pareja sufrió una descarga eléctrica.

Fue en un domicilio ubicado en la calle Fundación de 1933, en donde se registró el incidente, lo que generó la movilización de los servicios de emergencias y elementos policiales.

Se conoció que estaban colocando las luces navideñas, cuando accidentalmente, tocaron los cables de la CFE, lo que ocasionó que ambos sufrieran la descarga eléctrica.

Él quedó en el techo del domicilio, mientras que su pareja, cayó del segundo piso, ambos quedando con diversas lesiones en el cuerpo.

A la zona arribaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, estabilizaron a los lesionados, y posteriormente los trasladaron al hospital, para continuar con la atención.