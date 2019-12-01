FGR ejecuta cateo en predio en La Piedad, El Marqués 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 10:39:39

El Marqués, Querétaro, a 7 de noviembre 2026.- Una importante movilización policial, se registró al interior de un predio, ubicado en la incorporación de la autopista federal 57 México- Querétaro, a la carretera a La Piedad.

Fue un predio que antes ya había sido cateado, por autoridades federales, tras la localización de vehículos y tanques, cargados con combustible de procedencia ilícita.

Tras reportes realizados a las autoridades, nuevamente se ejecutó la diligencia, por parte de autoridades federales y estatales, desconociéndose hasta el momento cuáles fueron los resultados, del cateo, por lo que se espera la información oficial, por parte de la Fiscalía General de la República.