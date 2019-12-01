Auto sale del camino y vuelca en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital

Auto sale del camino y vuelca en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 10:49:21
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Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre 2026.- Tremendo susto se llevó, la conductora de un auto, luego de protagonizar una aparatosa salida de camino y volcadura, sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Fue a la altura de Altozano, en dirección a La Pradera, en donde el auto perdió el control, por el aparente exceso de velocidad, lo que ocasionó, que se saliera del camino, derribara unas palmeras y finalmente, quedara llantas arriba.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a la conductora y determinaron, que afortunadamente, no requería traslado a un hospital.

Policías estatales acudieron a abanderar la zona, y tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños materiales.

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