Pemex confirma fallecimiento de trabajadora tras incendio en ducto de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 21:35:44

Tototlán, Jalisco, 6 de noviembre de 2026.- El incendio registrado en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el municipio de Tototlán, dejó como saldo el fallecimiento de una trabajadora de la empresa, identificada como Fernanda Sierra Ramírez.

El incidente ocurrió el miércoles y provocó lesiones a otros tres empleados. En un primer reporte, Pemex informó que cuatro personas habían resultado heridas y que todas recibieron atención médica.

Dos de ellas fueron trasladadas a la Clínica San Javier, en Guadalajara, otra fue llevada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ocotlán, mientras que la cuarta recibió atención en el lugar.

Fue este jueves cuando la empresa dio a conocer la muerte de Fernanda Sierra Ramírez mediante una esquela, en la que expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y amigos.

Para controlar la emergencia, Pemex activó un plan de respuesta y trabajó junto con elementos de Protección Civil y bomberos municipales y estatales. La empresa señaló que el incendio fue apagado y que no representó un peligro para los habitantes de la zona.