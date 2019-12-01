¡Siguen sueltos!: SSP Michoacán descarta agentes heridos tras emboscada en Indaparapeo y mantiene operativo para dar con agresores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 21:43:02

* Ningún elemento de la Guardia Civil murió o resultó lesionado durante la agresión; el municipio acumula ataques armados, incendios, apagones y suspensión de clases en medio de una escalada de violencia.

Indaparapeo, Mich., a 6 de noviembre de 2026.- Ningún elemento de la Guardia Civil murió ni resultó herido durante el ataque armado perpetrado por integrantes de un grupo delincuencial en las inmediaciones de la colonia Guadalupe, confirmó este viernes la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de la movilización de fuerzas estatales y federales que desató la agresión.

La dependencia precisó que los uniformados solicitaron refuerzos mediante sus equipos de comunicación durante la confrontación, lo que provocó el despliegue de unidades de distintas corporaciones y efectivos del Ejército Mexicano para brindarles apoyo.

Aunque la integridad de los policías quedó confirmada, el saldo entre los agresores continúa siendo una incógnita: las autoridades no han informado sobre delincuentes abatidos, lesionados o detenidos.

El operativo no ha concluido. Elementos de la Guardia Civil, personal de la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales mantienen recorridos por tierra y aire en el municipio para localizar a los responsables.

El nuevo ataque llega después de varios días de violencia que han colocado a Indaparapeo en una situación de tensión. En los últimos acontecimientos se reportaron enfrentamientos entre presuntas células criminales, el uso de drones, artefactos ponchallantas, el incendio de un establecimiento comercial en la colonia Guadalupe y un ataque a balazos contra la sucursal del Banco del Bienestar, sobre la avenida Morelos Poniente.

A este panorama se sumaron apagones relacionados con ataques contra transformadores eléctricos y la suspensión de clases en algunas escuelas, ante el temor de que estudiantes y docentes quedaran expuestos a nuevos enfrentamientos.

La violencia también tiene como antecedente el asesinato del regidor Adán Rodríguez Ávalos y su esposa, Martha Reyes Salinas, ocurrido el pasado 28 de octubre en la comunidad de Colonia del Triunfo. Su hijo sobrevivió al ataque, pero recibió tres impactos de bala.

Así, mientras la SSP confirma que sus elementos salieron ilesos del más reciente ataque, Indaparapeo continúa bajo un escenario de confrontación armada, con establecimientos atacados, servicios afectados y una población que sigue sin conocer quiénes están detrás de esta cadena de agresiones.