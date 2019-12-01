Hombre desorientado es auxiliado por la GC en la carretera Morelia-Salamanca

Hombre desorientado es auxiliado por la GC en la carretera Morelia-Salamanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 11:09:53
Copándaro, Michoacán, a 21 de enero 2026.- Un hombre originario del estado de Veracruz, que se encontraba desorientado sobre la carretera Morelia-Salamanca, fue auxiliado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien al entrevistarlo detalló que estaba extraviado desde hace cuatro días.

Sobre el particular se informó que durante patrullajes de prevención y vigilancia en el citado tramo a la altura del retorno a México para tomar la Autopista de Occidente, los agentes de la Guardia Civil ubicaron al hombre al borde de la carretera.

Luego de que los uniformados le realizaran una entrevista, señaló que hace cuatro días había abordado un autobús en búsqueda de trabajo en la Ciudad de México, junto con personas desconocidas, y que posteriormente había bajado del mismo al notar conductas extrañas por parte de sus acompañantes. El hombre fue resguardado en las instalaciones de la Policía de Copándaro.

Luego de recibir atención médica y apoyo para su aseo personal, se logró contactar a sus familiares en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Finalmente, se coordinó su traslado a la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM) para facilitar el reencuentro con ellos.

