Hombre cae de su bicicleta y pierde la vida sobre la avenida Morelos Norte en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 22:54:08

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Un hombre perdió la vida, después de que perdiera el control de la bicicleta en la que circulaba y cayera sobre la avenida Morelos Norte de la capital michoacana.

Testigos del accidente llamaron al número de emergencias para reportar que un hombre se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica.

Al llegar los paramédicos, confirmaron que el ciclista ya no contaba con signos vitales debido al fuerte golpe que presentaba en la cabeza, por lo que se solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes, así como las primeras indagatorias, mientras que el cuerpo del hombre, quien permanece con identidad desconocida, fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).