Hija de Murillo Karam pide prisión domiciliaria para su padre

Ciudad de México, 21 de febrero de 2024.- Este miércoles, Gabriela Murillo, hija del exprocurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, pidió que le fuera concedida la medida de prisión domiciliaria a su padre, tal como fue el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

La hija del exfuncionario comparó la situación de su padre con la de Lozoya Austin, de quien dijo se le concedió la prisión domiciliaria pese a que fue detenido y extraditado, a comparación con su padre, quien se entregó, y a pesar de ello “lo están matando en un cuarto de 3x3 sin ventilación en un hospital carcelario”, expresó.

Al mismo tiempo, señaló que la medida del extitular de Pemex se otorgó debido a que no existe riesgo de fuga, mientras que a Murillo Karam lo mantienen encarcelado porque, de acuerdo con las autoridades, sí existe ese riesgo.

Fue durante una entrevista radiofónica que Gabriela Murillo dijo que su padre lleva un año y seis meses en la cárcel, tiempo en el que ha sido testigo de cómo su salud se ha ido deteriorando, por lo que solicitó a los jueces que consideren que continúe su proceso penal en su domicilio.

“Es muy triste como lo tienen. Él no mandó a desaparecer a nadie. Yo no pido que lo dejen libre, solo pido que pase ese proceso en su casa, él no se merece estar como está”, expresó.