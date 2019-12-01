Adolescente pierde la vida tras ataque con arma de fuego en negocio de maquinitas en Jacona, Michoacán

Adolescente pierde la vida tras ataque con arma de fuego en negocio de maquinitas en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 17:57:33
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Jacona, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- Un adolescente que aparentemente se encontraba jugando en las máquinas tragamonedas de una tienda de abarrotes fue privado de la vida de un balazo en la cabeza, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE ) ya investigan.

Fue aproximadamente a las 12:30 horas de este viernes cuando operadores del C5 recibieron un reporte ciudadano sobre un joven lesionado por proyectil de arma de fuego en la Privada Brisa.

De inmediato, al fraccionamiento Manantiales del Curutarán se trasladaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional, quienes confirmaron el reporte, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron y confirmaron el deceso del joven Iván Eduardo C. O., de 15 años de edad, vecino de la zona, quien quedó recargado en una motocicleta.

Los uniformados delimitaron la zona y más tarde llegó personal especializado de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron la escena y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios de rigor.

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