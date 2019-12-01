Hieren con arma de fuego a hombre en la López Rayón, de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 10:37:15

Morelia, Michoacán, a 23 de agosto 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Ignacio López Rayón de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron informadas de que el Hospital Civil había ingresado un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la FGE quienes se entrevistaron con una persona el cual refirió que fue atacado a balazos por desconocidos.

Con base en lo anterior se dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente.