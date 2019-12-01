Hieren con arma de fuego a hombre en la López Rayón, de Morelia, Michoacán

Hieren con arma de fuego a hombre en la López Rayón, de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 10:37:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de agosto 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Ignacio López Rayón de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron informadas de que el Hospital Civil había ingresado un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la FGE quienes se entrevistaron con una persona el cual refirió que fue atacado a balazos por desconocidos.

Con base en lo anterior se dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hieren con arma de fuego a hombre en la López Rayón, de Morelia, Michoacán
A proceso policía municipal de Uruapan acusado de violencia familiar
Ultiman a una mujer en Tarímbaro, Michoacán
Vinculan a proceso a 6 presuntos implicados en homicidio de colaboradores de Clara Brugada
Más información de la categoria
Israel rechaza declaración de hambruna en Gaza
Silvano Aureoles pierde protección judicial y queda a un paso de ser detenido
Policías dan muerte a 12 sujetos en enfrentamiento en Doctor Coss, Nuevo León
CURP biométrica llegará en octubre; los primeros envíos serán a través de correo electrónico
Comentarios