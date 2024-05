Hieren a tiros a hijo de candidato de Morena a alcaldía de Metepec, Edomex

Metepec, Estado de México, a 11 de mayo 2024.- Oscar Ruiz Medina, candidato a la alcaldía de Metepec, Estado de México, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, informó que su hijo fue herido con arma de fuego, presuntamente por policías municipales y fue trasladado a un hospital.

“Ya está mi hijo en el hospital con tres impactos de bala que le dio la policía municipal (de Metepec)”, indicó Ruiz Medina.

Mediante sus redes sociales el aspirante a la Presidencia Municipal de Metepec, difundió imágenes del estado de salud de su hijo y responsabilizó de esta agresión al alcalde con licencia, Fernando Flores, quien busca la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por Metepec.

“Me da coraje e impotencia y responsabilizo a Fernando Flores por la agresión a mi hijo, por eso no acepté las medidas de protección para mí por la Policía Municipal. Esta es la inseguridad que vivimos todos”, indicó el morenista.

Cabe señalar que, la víctima, de nombre Alexei, declaró que fue agredido por elementos de seguridad mientras se encontraba en la localidad de San Lorenzo Coacalco.

“Un vehículo oficial me chocó frontal, no prendió en ningún momento las luces ni nada, no hizo ningún ruido, me chocó y luego luego que me bajé empezaron a disparar. Por reacción, corrí y cuando me agarraron me golpearon, y después un servidor público me dijo que me iba a matar y a toda mi familia”, apuntó el joven.