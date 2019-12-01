Hernán "N" seguirá detenido en Paraguay tras rechazar extradición simplificada; continuará proceso legal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 11:58:42

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2025.- Hernán “N.”, alias El Abuelo o Comandante H, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora y vinculado a un grupo delincuencial jalisciense, permanecerá detenido en Paraguay tras rechazar someterse a una extradición simplificada, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El exsecretario de Seguridad de Tabasco compareció este sábado en una audiencia telemática ante el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal.

Durante la diligencia se le notificó la opción de acogerse a la “extradición abreviada”, un procedimiento más rápido que podía resolverse en pocos días, sin embargo, no aceptó.

Con esta decisión, se iniciará el proceso de extradición ordinario, que implica mayores requisitos legales y burocráticos. México deberá presentar la documentación correspondiente para sustentar la solicitud.

Cabe recordar que Hernán “N.” fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández (2018-2021), hoy senador de Morena.

Posteriormente, López Hernández ocupó la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El detenido enfrenta cargos en el país por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de ser identificado como uno de los cabecillas de La Barredora, organización ligada al CJNG dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.