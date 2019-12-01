Tras riña hombre resulta herido en Celaya, Guanajuato

Tras riña hombre resulta herido en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 10:18:01
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Celaya, Guanajuato, a 3 de julio 2026.- Un hombre  resultó herido tras presuntamente protagonizar una riña en la comunidad de Roque, perteneciente a la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

Alrededor de las 9:00 de la mañana de este viernes autoridades policiacas se desplazaron a la calle Pino Suárez, luego de recibir la llamada sobre disparos y posteriormente de la existencia de un masculino con herida de bala .

Paramedicos brindaron los primeros auxilios al afectado, quien, según versiones extraoficiales tuvo una riña y le dispararon en la pierna.

Del presunto responsable se desconoce su paradero ya que se dió a la fuga por rumbo desconocido. 

Agentes de Investigación Criminal llevarán a cabo las averiguaciones pertinentes del caso.

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