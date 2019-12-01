Hermano de la senadora Aracely Saucedo fue privado de la libertad y liberado horas después en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 19:15:51

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- Fernando Saucedo Reyes, supuesto hermano de la senadora perredista Aracely Saucedo Reyes, fue privado de la libertad este sábado en Salvador Escalante y liberado sano y salvo pocas horas después, informaron autoridades locales.

Según los reportes, el hombre de 41 años, fue interceptado alrededor de las 11;30 horas por un grupo de tres hombres y una mujer armados y vestidos de negro, quienes lo sorprendieron en su domicilio en el poblado de Opopeo, sobre la carretera estatal Salvador Escalante-Pátzcuaro.

El grupo armado llegó al lugar en un vehículo Volkswagen Jetta negro, pero se llevaron a Saucedo Reyes en su propia camioneta Jeep blanca. Vecinos alertaron a la Guardia Civil tras presenciar el incidente, lo que permitió que las autoridades iniciaran la búsqueda de inmediato.

Tras varias horas de tensión, Fernando Saucedo fue liberado sin daños, mientras que las autoridades investigan el caso para determinar los motivos del secuestro y dar con los responsables de este hecho, que ha generado alarma en la comunidad.