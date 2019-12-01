Harfuch revela detalles sobre desaparición de 6 jóvenes en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:12:00

Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló detalles sobre la desaparición de seis jóvenes en el estado de Jalisco, los cuales aseguró que ya se encuentran sanos y salvos.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta, el funcionario federal comentó que ya inició la investigación para detener al o los responsables del intento de reclutamiento forzado.

En ese sentido, indicó que en semanas pasadas se lograron varias capturas de sujetos relacionados con ese delito.

“Hemos tenido varias detenciones, incluyendo la más importante en una operación del Ejército donde se detuvo al Comandante Lastra que era el principal reclutador del Cartel Jalisco en ese estado”, señaló el secretario García Harfuch.

De acuerdo con la información oficial, el pasado 9 de julio se reportó la localización con vida de los menores Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, quienes habían desaparecido el pasado 30 de junio en Guadalajara tras asistir a su graduación en la Secundaria Técnica 113.

Además, en un caso similar, pero en Puerto Vallarta, se informó sobre la desaparición de Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17 y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años, quienes reaparecieron sanos y salvos el pasado 6 de julio.