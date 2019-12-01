Harfuch presume más de 32 mil detenidos por delitos de alto impacto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 12:20:16
Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- Desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al corte del 8 de septiembre, en México han sido detenidas 32 mil 400 personas por delitos de alto impacto, resaltó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana, el funcionario federal indicó que en los primeros once meses del sexenio también se aseguraron 16 mil armas de fuego y más de 245 toneladas de droga, entre ellas más de 3,5 millones de pastillas de fentanilo.

Además, comentó que en 22 estados de la República Mexicana, las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina-Armada de México (Semar) han inhabilitado mil 400 laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetamina,

“Con esto se ha evitado que millones de dosis lleguen a las calles y que cientos de millones de pesos lleguen al crimen organizado. Con esto, se detiene el ingreso para evitar la corrupción, la compra de más armase impedir el reclutamiento de jóvenes”, refirió el secretario García Harfuch.

El titular de SSPC dejó en claro que estas acciones “han tenido un efecto directo en la reducción de la violencia, reflejado en un descenso del 32 por ciento en los homicidios dolosos”.

