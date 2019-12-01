Investigan a seis marinos por huachicol fiscal; cuatro ya fueron dados de baja

Investigan a seis marinos por huachicol fiscal; cuatro ya fueron dados de baja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 13:18:49
Ciudad de México, a 24 de enero 2026.- El titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que hay investigaciones contra seis integrantes de la dependencia por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

En ese sentido, el mando militar indicó que de los implicados, cuatro ya causaron baja del servicio activo, mientras que dos permanecen en procesos administrativos y judiciales en curso.

“Hay detenidos y hay dos prófugos: Uno es retirado, con él no hay problema. El otro estaba en activo, pero, como está prófugo, está desertando; por lo tanto, causa baja”, indicó el almirante secretario Morales Ángeles.

Las investigaciones se revelaron tras darse a conocer la detención de 14 personas vinculadas al denominado huachicol fiscal en septiembre de 2025.

