Hallan cadáver putrefacto en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 13:02:45

Apatzingán, Michoacán, a 24 de enero 2026.- El cuerpo putrefacto de una persona fue localizado en un camino vecinal perpendicular a la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones del Rancho El Pelón, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quieta tras confirmar la veracidad del reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba envuelto en una cobija y en avanzado estado de descomposición, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.