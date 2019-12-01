Reportan fuga de amoníaco en complejo al sur de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 12:48:44

Cosoleacaque, Veracruz, a 24 de enero 2026.- Se registró una fuga de amoníaco en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, asentado en el sur de Veracruz, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se desarrolló durante la noche del 23 y los primeros minutos del 24 de enero, cuando en una pipa cargada con el químico al interior de la planta, por lo que autoridades locales llevaron a cabo la evacuación de trabajadores y habitantes de colonias cercanas.

Por lo anterior se emitió una alerta para los municipios conurbados de Cosoleacaque y Minatitlán, donde fueron cerradas avenidas cercanas al complejo petroquímico de la empresa gubernamental Pemex.

Personal de Protección Civil arribó al sitio y llevaron a cabo la evacuación precautoria de los obreros, así como de comercios y de habitantes de al menos cuatro colonias.

Mientras tanto, el municipio de Minatitlán habilitó un refugio temporal; en tanto, se pidió a la población cercana cubrir la nariz con toallas o trapos húmedos, además de cerrar puertas y ventanas de casa habitación.