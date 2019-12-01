Hallazgo de explosivos en puente de La Ruana, denuncia Lupe Mora 

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025. – Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, denunció el hallazgo de dos artefactos explosivos sobre el puente que conecta con la localidad conocida como La Pedregosa.

En entrevista telefónica, detalló que alrededor de las 6 de la mañana, cortadores de limón lo alertaron sobre el hecho y le solicitaron que pidiera ayuda al Ejército Mexicano para desactivar y retirar los explosivos.

"Antes de cruzar el puente, los conductores se dieron cuenta de los artefactos y prefirieron esperarse para no correr riesgos de vida, por lo que en la zona comenzó a hacerse una larga fila de cortadores de limón que ya se dirigían al campo", comentó el hermano de Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas de Buenavista.

Indicó que, durante las festividades patrias del 15 y 16 de septiembre, se reforzó la presencia del Ejército, lo que les permitió que sus actividades se desarrollaran sin contratiempos. "Solo fue hasta la noche del 16 que, a lo lejos, se escucharon algunas detonaciones por arma de fuego, pero de inmediato los elementos de SEDENA se trasladaron a diversos puntos de la localidad para evitar la presencia de integrantes del crimen organizado", comentó, y no descartó que los responsables de dichos disparos fueran quienes dejaron los artefactos explosivos en el puente.

Por otra parte, agregó que durante el desfile del 16 de septiembre, ningún empleado municipal se presentó para acompañarlo, a diferencia de lo que ha sido una tradición en años anteriores.

"Según información proporcionada por un empleado de la presidencia municipal de Buenavista, se les dio instrucciones de no participar en el desfile junto a mí, seguramente es por todos los señalamientos que hacemos sobre la gestión de la actual presidenta", mencionó el jefe de tenencia.