Hallan sin vida a empresario hotelero de 90 años privado de la libertad en Campeche

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 22:53:11
Campeche, Campeche, 5 de septiembre del 2025.- La Fiscalía General de Campeche (FGECAM) informó este viernes que fue localizado sin vida Manuel Grajales, empresario hotelero de 90 años que había sido reportado como privado de la libertad el pasado 1 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado, el hallazgo se realizó en una zona rural del municipio de La Candelaria, a más de 200 kilómetros de la capital del estado. La Fiscalía señaló que ya cuentan con una línea de investigación para identificar y ubicar a los responsables, y aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances del caso.

Por su parte, su hija, Norma Grajales Paredes, confirmó el deceso en redes sociales durante la madrugada. “Ya encontramos a mi papito, desgraciadamente, él no está en este mundo. Nuestra familia les agradece por todo el apoyo prestado para su búsqueda”, escribió.

Desde el 3 de septiembre, Grajales Paredes había convocado a la comunidad a sumarse a la búsqueda de su padre, pidiendo incluso apoyo en medios de transporte. En aquella ocasión rogó a los secuestradores que lo devolvieran con vida y recordó que su padre era “un hombre de paz, enfermo y sin problemas”.

