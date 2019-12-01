Hallan sin vida a dos hermanos tras ataque armado en Tancítaro

Hallan sin vida a dos hermanos tras ataque armado en Tancítaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 20:55:17
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Tancítaro, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hermanos fueron asesinado a balazos en un rancho de la comunidad de Los Fresnos en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en en rancho denominado 
Los Frasnos 7,  habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron los cuerpos sin vida de dos personas.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos.

Los hermanos fueron identificados como Lorenzo y Camilo, de 53 y 58 años de edad respectivamente, los cuales  presentaban  lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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