Detienen en Hidalgo del Parral a hermano de César Duarte; le aseguran sustancias ilícitas y cartuchos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 20:45:40

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 4 de noviembre de 2026.- Autoridades estatales arrestaran a Alejandro D. J., hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, durante un operativo realizado en el municipio de Hidalgo del Parral, donde presuntamente le encontraron drogas y municiones de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Chihuahua, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron la detención en flagrancia el pasado 3 de noviembre, sobre la calle República de Haití, en la colonia Américas, cuando el hombre circulaba a bordo de una camioneta Toyota FJ Cruiser, color azul.

Durante la intervención, los agentes localizaron tres envoltorios de plástico con diversas porciones de presunta cocaína, una cajetilla que contenía 11 cigarrillos elaborados con marihuana y otro cigarrillo parcialmente consumido del mismo enervante.

Además, le aseguraron 11 cartuchos calibre .45 milímetros, señalados como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cuatro mil 500 pesos en efectivo, 13 dólares y un teléfono celular.

Tras el arresto, Alejandro D. J. y los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.