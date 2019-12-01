Encuentran a un hombre sin vida y semienterrado en Uruapan, Michoacán

Encuentran a un hombre sin vida y semienterrado en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 20:21:52
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Uruapan, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de un hombre fue localizado semienterrado en un terreno de la comunidad indígena de Capacuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los propios vecinos quienes descubrieron los restos humanos y dieron aviso a las autoridades comunales, las cuales solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad.

Al predio arribaron elementos policíacos y personal de la Fiscalía de Michoacán para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo la recuperación del cadáver.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado, la víctima permanece hasta el momento sin identificar. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, determinar las causas de muerte y obtener datos que ayuden a dar con su identidad.

 

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