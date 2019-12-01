Hallan sana y salva a mujer víctima de secuestro virtual en LC, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 11:57:00

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- Sana y salva fue localizada una mujer de 38 años tras ser víctima de un secuestro virtual, modalidad de extorsión mediante la cual delincuentes la mantuvieron incomunicada y engañaron a sus familiares para exigirles dinero.

Al respecto se informó que tras recibir la denuncia, agentes de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil desplegaron labores de inteligencia y un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio.

La víctima fue encontrada en la colonia Aserradero y posteriormente reunida con su familia. La intervención policial permitió evitar que sus parientes entregaran dinero a los extorsionadores.

En este tipo de engaño no existe una privación física de la libertad por parte de los delincuentes. Mediante amenazas y presión psicológica, obligan a la víctima a aislarse mientras llaman a sus familiares y simulan tenerla secuestrada.

Las autoridades recomendaron colgar ante llamadas sospechosas, comunicarse directamente con la persona supuestamente retenida y reportar el intento de extorsión de forma anónima al número 089.