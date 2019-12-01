Elementos de la Guardia Civil rescataron a dos adolescentes víctimas de secuestro virtual en el municipio de Pátzcuaro, evitando el pago de 150 mil pesos que exigían los extorsionadores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 12:06:19

Pátzcuaro, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- Como resultado de un despliegue operativo y el seguimiento de las cámaras del C5, dos jóvenes fueron localizadas y devueltas sanas y salvas con sus familias.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presunta privación ilegal de la libertad de dos jóvenes y la exigencia del pago de 150 mil pesos de rescate.

De inmediato se implementó una acción operativa y seguimiento de las cámaras del C5, lo cual arrojó como resultado la localización de las jóvenes.

Es de mencionar que con esta acción se evitó el pago de 150 mil pesos que se pedían como pago de rescate.