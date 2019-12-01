Hallan a persona sin vida en Zitácuaro, Michoacán; se indagan causas de muerte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 11:34:45

Zitácuaro, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- El cuerpo de un individuo que murió bajo condiciones un sin precisar y las cuales son investigadas, fue localizado en la calle General Pueblita Norte de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida calle, junto a una frutería, estaba tirada una persona inconsciente.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal y Bomberos municipales, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del individuo.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.