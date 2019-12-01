Hallan restos humanos en lote baldío de Morelia; perros jugaban con ellos cuando vecinos se percataron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 12:33:55

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025. – Vecinos de la colonia La Esperanza de Morelia, Michoacán, localizaron restos humanos en un lote baldío, luego de que varios perros los arrastraran hasta la zona; al percatarse de la situación, los habitantes dieron aviso inmediato al 911, por lo que elementos de la Policía de Municipal acudieron al sitio.

Los elementos policiales se trasladaron a la calle Juan José Carcera, esquina con Benito Juárez, donde confirmaron que en un terreno baldío —ubicado frente a una ferretería— se encontraban restos óseos. Tras una revisión inicial, los oficiales localizaron parte de un cráneo y un fémur humano.

La zona fue asegurada y se notificó a la Fiscalía de Michoacán, cuyo personal especializado llegó para realizar las diligencias correspondientes y recolectar los restos.

Las autoridades continuarán con la búsqueda en el área para tratar de localizar otras partes del cuerpo y determinar si pertenecen a un hombre o una mujer.

Médicos forenses realizarán estudios de ADN que permitan identificar a la víctima, así como establecer la causa y el tiempo aproximado de muerte.