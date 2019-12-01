Colapsa la carretera a Bernal por choque y volcadura en Colón, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:35:12

Colón, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Este jueves, servicios de emergencias y elementos de la Policía Estatal, se movilizaron a la carretera a Bernal en donde se registró un choque y volcadura, que dejó importantes daños materiales, a la altura del municipio de Colón en Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura del puente de Ajuchitlan, Colón, cuando el camión perdió el control, lo que ocasionó que la unidad chocara contra el muro de contención, el cual invadió el carril de contraflujo.

Al momento de chocar contra el muro y que este invadiera el carril contrario, ocasionó que otro vehículo se impactara y posteriormente el camión el cual iba cagado con ganado y cerdos, terminara volcando.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes brindaron los primeros auxilios, afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, por lo que los paramédicos tras realizar la valoración, se retiraron.

Elementos de la Policía Estatal, son quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente el cual ocasionó una severa carga vehicular.

Cabe señalar que en la zona había un banco de neblina, situación que habría derivado el accidente y generado más caos vial.