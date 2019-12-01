Hallan minas explosivas en Chinicuila, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 13:09:28

Chinicuila, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- Pobladores del municipio de Chinicuila, Michoacán, localizaron minas terrestres en la comunidad de Coahuayula, autoridades policías especializadas acudieron a la zona.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el camino que conduce al pozo de agua, estaban los explosivos.

Al sitio acudieron elementos especializados en este tipo de artefactos quienes aseguraron el lugar y reactivaron las minas.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.