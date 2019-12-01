El 50% de municipios de Guanajuato sufrió eventos violentos tras captura de "El Mencho": FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 14:06:55

Guanajuato, Guanajuato, a 27 de febrero 2026.- Al menos 23 de los 46 municipios de Guanajuato registraron algún evento violento tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Según un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se suscitaron 86 incendios en la entidad,, además de daños en cajeros automáticos, en vehículos, en tiendas y en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Celaya.

Además, detalló que las municipalidades más afectadas fueron León, Salamanca e Irapuato, con 10 siniestros cada uno.

Mientras tanto, en la capital se registraron siete conflagraciones; en Silao y Abasolo, seis en cada uno.

En 23 de los 46 municipios del estado de Guanajuato fueron quemados 36 comercios, 43 vehículos, 6 cajeros automáticos y un incendio en el penal de Celaya.

En la ciudad de León, fueron quemados 6 comercios, un cajero y tres carros; en Salamanca, 8 carros y dos negocios; en Irapuato, siete vehículos y tres comercios; y en Guanajuato, seis comercios y un vehículo.

En resumen, la FGE reportó incendios y daños en León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Irapuato, Salamanca, Abasolo, Pénjamo, Cuerámaro, Valle de Santiago, Silao, Acámbaro, Celaya, Apaseo el Alto, Moroleón, Yuriria, Santiago Maravatío, Doctor Mora, San Miguel de Allende, Guanajuato, Ocampo, Tierra Blanca y Victoria.