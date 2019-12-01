CNTE reporta quema de autobús prestado para actividad escolar en Aguililla

CNTE reporta quema de autobús prestado para actividad escolar en Aguililla
Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 13:44:59
Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- El magisterio michoacano se vio directamente afectado por la ola de violencia registrada el pasado fin de semana en la región de Tierra Caliente, específicamente en Aguililla.

Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII, fracción azul, informó que un autobús propiedad del sindicato fue destruido en los actos vandálicos posteriores a la muerte de un líder criminal.

El dirigente sindical confirmó el incidente tras tener contacto con los representantes de la región y detalló que la unidad no estaba en funciones sindicales ordinarias al momento del ataque.

Mandujano Ortega explicó que el camión había sido prestado para apoyar una actividad académica de un preescolar en el municipio de Aguililla. 

La unidad, que pertenece a la región Apatzingán (que incluye a Aguililla, Coalcomán, Buenavista, Tepalcatepec y Apatzingán), fue incendiada cuando se encontraba estacionada y sin personal a bordo.

La CNTE Sección XVIII, fracción azul, está evaluando si presentará una denuncia formal por la pérdida material del autobús una vez que las condiciones permitan a sus dirigentes regionales trasladarse para formalizar el reporte.

El líder de la fracción azul también mencionó la preocupación general por la seguridad que llevó a su dirigencia a orientar a los maestros para no presentarse a laborar el pasado lunes y martes en municipios de alto riesgo como Aguililla, Coalcomán y Chinicuila.

Noventa Grados
