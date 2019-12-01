Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:16:37

Tlaquepaque, Jalisco, 21 de agosto del 2025.- La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación luego de que se hallara una supuesta fosa clandestina en un panteón del municipio de Tlaquepaque.

Fue el pasado 16 de agosto cuando el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció la localización de una fosa con restos humanos en el panteón San Sebastianito.

Ante dicho hecho, la Fiscalía del estado apuntó que fueron abiertas dos carpetas investigación por el caso, ya que de acuerdo con la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, se denunció que los restos mortales de varias personas fueron exhumados sin consentimiento bajo el argumento de que se habían atrasado con el pago de las cuotas de mantenimiento.

Luego del comunicado emitido por la Fiscalía de Jalisco, el colectivo de búsqueda acusó que las autoridades únicamente acudieron a “inspeccionar” el área, “pero no ha trabajado como corresponde, dejando la fosa sin procesar”.

Las Madres Buscadoras de Jalisco insistieron en que no se trata de la exhumación de cuerpos de tumbas sino de una fosa clandestina con víctimas de delitos.

“Encontramos cuerpos con evidentes signos de violencia… Se trata de personas asesinadas y desaparecidas”, afirman.