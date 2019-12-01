Hallan culpables a cuatro sujetos del secuestro de un comerciante en Uruapan, Michoacán

Morelia, Michoacán, 24 de agosto del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de cuatro hombres, al acreditarse su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en contra de un comerciante, en el municipio de Uruapan.

Se trata de Magdiel Adrián “N”, Jesús Gabriel “N”, Édgar Mauricio “N”, y Mario Ernesto “N”, quienes, de acuerdo con las pruebas desahogadas en Juicio Oral, el 15 de mayo de 2017, amagaron con armas de fuego al agraviado cuando se encontraba en su negocio, ubicado en la colonia Colorín, para posteriormente privarlo de la libertad y trasladarlo a un domicilio.

Ahí, los acusados iniciaron comunicación con la esposa de la víctima, a quien le exigieron 1 millón de pesos a cambio de su liberación; tras varias negociaciones, la mujer realizó dos pagos por las cantidades de 77 mil pesos y 48 mil 500 pesos, respectivamente, con lo que logró que su esposo fuera liberado el 18 de mayo de ese mismo año.

Posteriormente, los responsables continuaron realizando llamadas para exigir la entrega de 900 mil pesos más, bajo la amenaza de privar nuevamente de la libertad al comerciante; sin embargo, derivado de un operativo implementado por la autoridad, los acusados fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público que integró la Carpeta de Investigación.

En audiencia, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpables a Magdiel Adrián “N”, Jesús Gabriel “N”, Edgar Mauricio “N”, y Mario Ernesto “N”, por lo que emitió fallo condenatorio en su contra; será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.