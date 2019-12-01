Presunto responsable de agredir sexualmente a sus dos hijas, es vinculado a proceso

Coalcomán, Michoacán, a 9 de noviembre 2026.- El Juez de Control que conoció de la causa determinó vinculación a proceso en contra de Rafael “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión de los delitos de abuso sexual y violación equiparada, cometidos en agravio de sus dos hijas cuando ambas tenían 12 años de edad.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, durante el año 2018, Rafael “N” llevó a su primer hija a un cerro, donde la agredió sexualmente de manera reiterada hasta que la víctima cumplió 13 años.

Respecto al segundo caso, se estableció que, en 2017, el investigado realizó tocamientos en contra de la víctima de manera reiterada, conducta que prolongó durante un año hasta que la ofendida cumplió los 13 años de edad.

Ante estos hechos, se presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Coalcomán, que integró la Carpeta de Investigación y llevó a cabo las diligencias que permitieron establecer la probable participación de Rafael “N”. Con base en ello, se solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que fue concedida y cumplimentada.

En audiencia, un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso de Rafael “N”. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria