Hallan cuerpo sin vida en Morelia, Michoacán 

Hallan cuerpo sin vida en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 11:14:16
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Morelia, Michoacán, a 20 de julio 2026.- El cuerpo sin vida de una persona el cual presentaba huellas de violencia, se localizó en calles de la colonia Valle Dorado de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Cedrón, de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de violencia , restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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