Hallan cuerpo sin vida en la comunidad Sauz Villaseñor de Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 12:17:56
Celaya, Guanajuato, 25 de agosto del 2025.- La mañana de este lunes la comunidad de Sauz Villaseñor fue escenario del hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer con huellas de violencia.

Fue alrededor de las 9:00 horas que vecinos de la calle Rio Lerma reportaron el suceso, motivo por el cual elementos de Guardia Nacional acudieron al sitio, conformando la existencia de una mujer joven sin vida , con visibles huellas de violencia.

La escena fue delimitada con la cinta amarilla dando aviso a la Fiscalía Regional quienes se encargaron de procesar el sitio y levantar evidencias que serán analizadas, lo que ayudará al esclarecimiento del crimen.

Al termino del trabajo de campo, el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO, donde le realizarán la necropsia que marca la ley.

