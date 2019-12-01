Hallan cuerpo sin vida en hotel de Lázaro Cárdenas, Michoacán; habría sido atacado con arma blanca

Hallan cuerpo sin vida en hotel de Lázaro Cárdenas, Michoacán; habría sido atacado con arma blanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 18:48:00
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 15 de abril de 2026.- El cuerpo de un hombre que habría sido asesinado a puñaladas, fue localizado en el interior de una habitación en el motel San Luis, en la tenencia de Guacamayas en esta municipalidad.

Al respecto se informó que personal del referido lugar, dieron aviso a las autoridades policiacas que en el interior de una habitación se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba desnudo, y presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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