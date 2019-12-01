Hallan sin vida a niño de 3 años en su domicilio en comunidad de Silao; fue encontrado en una cisterna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 13:14:10

Silao, Guanajuato, 15 de abril del 2026.- Un menor de 3 años de edad, identificado como Cristopher, fue localizado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido la tarde del martes en la comunidad San Antonio Texas.

De acuerdo con autoridades, el cuerpo del niño fue encontrado al interior de un aljibe dentro de su propio domicilio, lo que puso fin al operativo de búsqueda que se mantenía activo desde el momento de su desaparición.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en el que participaron Bomberos de Silao, Protección Civil, corporaciones estatales y elementos del Ejército Mexicano, quienes realizaron recorridos en la zona y revisaron un estanque cercano, así como áreas aledañas.

El hallazgo fue confirmado por las autoridades, que ahora realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.